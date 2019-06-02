В Украине закроют все детские дома

К 2023 году на месте детских домов планируют создать паллиативно-реабилитационные центры.

В Украине со следующего года детей, живущих без родителей, перестанут принимать в детские дома. Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Zakon.kz.

По ее словам, ни одно образцовое интернатное учреждение с наилучшими условиями не заменит семью. В Украине всего 8% детей, живущих в интернатных заведениях, имеют статус детей-сирот. Остальные попали в детские дома из-за того, что их родители оказались в сложном жизненном положении.

"В прошлом году мы подготовили проект постановление кабинета министров Украины "Об утверждении Положения о центрах реабилитации и паллиативной помощи детям". По нему предусмотрена трансформация домов ребенка в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи", – сообщила и.о. министра.

Предполагается, что до следующего года детские дома продолжат свою работу. Одновременно власти будут проводить необходимую подготовку, чтобы устроить всех детей в приемные семьи.

- Все эти изменения не означают, что дети из детских домов останутся без дома. Мы стремимся к тому, чтобы дети, которые сейчас живут в них, росли в хороших семьях или могли бы расти в похожих условиях. Такая среда крайне важна для физического, эмоционального и умственного развития ребенка, особенно в первые годы жизни, и кардинально влияет на будущее этих детей, – отметила Супрун.

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