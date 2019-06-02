"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов впервые с 2005 года

Клуб одержал победу над "Тоттенхэмом".

"Ливерпуль" нанес поражение лондонскому "Тоттенхэму" и впервые с 2005 года выиграл футбольную Лигу чемпионов, пишет РИА Новости.

Финальный матч двух английских клубов, прошедший в субботу на мадридском стадионе "Метрополитано", завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87).

Уже на первой минуте встречи защитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко сыграл рукой в своей штрафной площади, и главный арбитр Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Салах. На 87-й минуте Ориги поразил ворота Уго Льориса, установив окончательный счет в матче.

Игра началась с минуты молчания в память о бывшем футболисте сборной Испании Хосе Антонио Рейесе, который погиб в результате ДТП в субботу утром.

До победы в Мадриде "Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов в 2005 году. Ранее мерсисайдский клуб завоевывал трофей в 1977, 1978, 1981 и 1984 годах, тогда турнир назывался Кубком европейских чемпионов.

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