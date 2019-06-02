Озвучена причина массового отравления учащихся в Атырау

Из-за хулигана семеро оказались в реанимации.

Причину и виновника отравления 20 учащихся колледжа назвали в Атырау, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- В ходе проверки, проведенной в Атырауском колледже сервиса, установлено, кто распылил газ в учебном заведении. Это один из учащихся этого учебного заведения, 2002 года рождения. Выяснено, что распылил он баллончик с перцовым газом. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 1 УК РК. Иная информация не разглашается согласно ст. 201 УПК РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Происшествие произошло 29 мая примерно в полдень в колледже сервиса. На уроке часть учащихся почувствовали удушье. Занятия прервали и всех учащихся вывели из здания.

20 человек были госпитализированы с признаками отравления. Семь человек помещены в реанимацию. Их состояние стабильное, жизнь вне опасности.

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