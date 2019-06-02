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Зеленский впервые показал сына

Редкое семейное фото президент Украины выложил в соцсетях.

Фото : instagram.com/zelenskiy_official2 июня 2019, 09:22

Президент Украины Владимир Зеленский показал редкое семейное фото с женой Еленой и детьми.

Если его дочь Александру ранее можно было увидеть на снимках с родителями, то сына Кирилла Зеленские прятали от посторонних глаз и СМИ, лишь однажды показав его во время крещения в 2013 году.

В честь Международного дня защиты детей Зеленский показал семью в полном составе: он с сыном позировали с нарисованными на лице масками супергероев.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", - подписал фото Зеленский.

Источник: Главред


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