Зеленский впервые показал сына
Редкое семейное фото президент Украины выложил в соцсетях.
Фото : instagram.com/zelenskiy_official2 июня 2019, 09:22
Президент Украины Владимир Зеленский показал редкое семейное фото с женой Еленой и детьми.
Если его дочь Александру ранее можно было увидеть на снимках с родителями, то сына Кирилла Зеленские прятали от посторонних глаз и СМИ, лишь однажды показав его во время крещения в 2013 году.
В честь Международного дня защиты детей Зеленский показал семью в полном составе: он с сыном позировали с нарисованными на лице масками супергероев.
"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", - подписал фото Зеленский.
Источник: Главред
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