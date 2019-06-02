"Даже не аграрный придаток": Саакашвили оценил текущее состояние Украины

По его словам, в стране есть 130 "потрясающих" военных заводов, которые, однако, не производят новых технологий.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину на данный момент нельзя назвать даже "аграрным придатком" Европы. Об этом пишет РИА Новости.

- Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда, на Украине технологические циклы везде остановились, - сказал экс-президент Грузии.

По его словам, в стране есть 130 "потрясающих" военных заводов, которые, однако, не производят новых технологий.

- Но при этом мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна в современном понятии - это не страна, как Украина. Аграрная страна - Голландия, которая, по-моему, размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе, потому что аграрные страны тоже технологичны. Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного цикла, - отметил Саакашвили.

Экс-президент Грузии также напомнил об оценках Всемирного банка, согласно которым Украина догонит Польшу через 50 лет, если та будет "стоять на месте", а Украина будет развиваться нынешними темпам.

Саакашвили пришел в украинскую политику весной 2015 года, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, после чего тот был выслан из страны. В конце мая экс-президент Грузии вернулся на Украину после того, как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении Саакашвили украинского гражданства.

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