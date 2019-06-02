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Прогноз погоды на 2 июня дали синоптики

В некоторых регионах возможен град.

Фото : pixabay.com2 июня 2019, 10:42

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части местами пройдут дожди, на юге, юго-востоке – сильные дожди, лишь в западной части РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем – шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Акмолинской области местами ожидается гроза, днем местами – шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра при грозе 15-20 м/с, возможен град. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях днем местами ожидаются гроза, усиление ветра при грозе 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области днем возможен град. В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, утром и днем местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области местами – гроза, туман, усиление ветра при грозе 18 м/с. В Карагандинской области местами ожидается туман, днем местами – гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара.

В Актюбинской области на большей части, в Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областях местами сохраняется, в Атырауской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: +24, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: +21, преимущественно облачно.

Полный прогноз погоды на 2 июня.


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