Аким Нур-Султана опубликовал фото со звездой "Игры престолов"

В столице проходит фестиваль Comic Con Astana.

Аким Нур-Султана Бахыт Султанов опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с актером сериала "Игра престолов" Пилу Асбеком, передает Zakon.kz.

"Я и не подозревал, что комиксы столь популярны у нашей молодежи! Только за первые полтора дня организованного Акиматом и Национальной компанией ЭКСПО Фестиваля Comic Con мероприятие посетило более 25 тысяч горожан (и это не считая дошколят). А мы то думали, что общее число посетителей за три дня будет тысяч 25-28. Если есть интерес, то, думаю, такой фестиваль должен стать традиционным для Нур-Султана", - написал Султанов.

Он также отметил активно проходящие праздники в столице.

"День защиты детей выдался в Нур-Султане очень насыщенным! Ранним утром в нашем городе стартовала Евразийская Интеллектуальная Олимпиада по ментальной математике. И 939 деток из 9 стран нашего континента установили Мировой рекорд по скоростному ментальному счету, решив за шесть с небольшим минут каждый по десять сложнейших математических матриц... и это все в уме!

Восемь тысяч школьников и учащихся городских колледжей прошли в грандиозном Параде детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей.

Еще несколько тысяч детей и взрослых собрались на Республиканском Фестивале детского творчества "Жұлдызай" и Фестивале этно-фест. Здесь, кстати, пройдет I Чемпионат мира по стрельбе из лука с коня "Алтын жебе" ( лучники из 15 стран мира).

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Все эти четыре мероприятия особый упор сделали на активном участии детей с ограниченными возможностями, которые наряду с другими старались проявить все свои таланты. Инклюзия должна стать одним из главных наших приоритетов. Ведь у нас у всех одно небо над головой, одна Родина и одна Столица, поэтому и условия должны быть единые и равные!

Почти 15 тысяч горожан, в два раза больше, чем мы ждали, пришли на ярмарку Туркестанской области. Вкусные, свежие и полезные овощи и фрукты с дисконтами от цен городских рынков в 15-30% стали хорошим подарком к первому летнему празднику!

Во всех парках и скверах города сегодня проходят концерты, фестивали, ярмарки детского творчества. Для детей вход везде бесплатный, как и проезд в городском транспорте".

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