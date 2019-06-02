Фото с GGG выложила американская актриса

Рози Перес сделала снимок на вечере бокса в Нью-Йорке.

Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) вживую посмотрел вечер бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, пишет Vesti.kz.

В главном событии этого шоу американец мексиканского происхождения Энди Руис (33-1, 24 КО) сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), нанеся ему первое поражение в карьере и отобрав титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO. В 2016 году Руис тренировался вместе с Головкиным.

Совместное фото с Головкиным с арены опубликовала американская актриса Рози Перес. Она - большая фанатка бокса и казахстанца в частности.

Также Головкин дал интервью, которое пошло в трансляцию стримингового сервиса DAZN и показывалось на кубе MSG.

Сам Головкин на ринг MSG выйдет 8 июня в бою против канадца Стива Роллса (19-0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца первым из шести по контракту с DAZN.

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