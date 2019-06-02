Эурон Грейджой обрушил сайт фестиваля Comic Con в Казахстане

Более 23 тысяч посетителей принял фестиваль Comic Con к концу второго дня работы.

В Нур-Султане завершился второй день фестиваля комиксов Comic Con. Как и в день открытия, гостей ждала насыщенная активностями программа, а также заявленный ранее специальный гость мероприятия – актер Пилу Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в сериале "Игра Престолов", передает Zakon.kz.

По обновленным данным, начало выходных и участие звездного спикера позволили значительно увеличить показатель посещаемости фестиваля: к концу второго дня работы фестиваля его участниками стали более 23 тысяч человек. Ввиду чрезвычайно большого числа посетителей, пришедших в субботу практически одновременно, организаторам даже пришлось временно приостановить продажу билетов онлайн. На текущий момент работа сайта возобновлена в прежнем режиме, а появления Асбека вновь ожидают на фестивале.

На основной сцене фестиваля прошла серия выступлений от приглашенных гостей. Первым выступил Михаил Богданов – директор издательства “Комильфо”, которое специализируется на изготовлении комиксов по таким франшизам, как "Время приключений", "Рик и Мартин", "Классика Marvel", а также комиксы о Дэдпуле, Человеке-пауке. Спикер дал главный совет потенциальным авторам – с чего начинать свое дело в комикс-индустрии.

- Чтобы стать популярным комиксистом, нужно проводить большую работу над своим стилем и выкладывать работы в публичное пространство: в паблики, посвященные комиксам или иллюстрациям, следить за фидбэком, делать выводы или не делать их. Самое главное – постоянно рассказывать о том, чем вы занимаетесь и рисовать. Рано или поздно, чем больше вы будете "светиться", тем больше шансов, что вас заметит какой-нибудь крутой издатель. С большинством комиксистов именно так и произошло, – отметил Михаил Богданов.

Следующим спикером стала Вика Картер, лейтсплейщик и популярный стример по играм Minecraft, Fallout, Slime Rancher и др. Едва выйдя на сцену, она вызвала в зале ажиотаж:

- Здравствуйте, я мамино разочарование.

Именно с этих слов начала свое общение с фанатами девушка.

Сначала арсенал вопросов от участников встречи, чей возрастной порог не превышал 15 лет, ограничивался игрой Minecraft, но затем он расширился. Ребята интересовались, почему Виктория в разных носках, как ей пришла в голову идея запустить собственный Youtube-канал, смотрит ли она аниме, какую музыку слушает и сколько зарабатывает.

Не меньшее количество вопросов зрители в зале адресовали и следующей участнице – Аминке-Витаминке. В первую очередь они поинтересовались, кем она хочет стать.

- Ну, я хочу стать олимпийской чемпионкой по плаванию, – уверенно ответила девочка.

Она призналась, что дружит почти со всеми казахстанскими вайнерами. В их числе Жека, Нурлан Батыров, Jokeasses, Нагимуша.

Идея снимать видео такого жанра пришла ее маме. Сначала она делала их для семейного архива, но затем начала публиковать в Интернете. Ролики постепенно набирали популярность, собирая большое количество "лайков". Сейчас на ее YouTube-канале почти 4 млн подписчиков.

Главным из хэдлайнеров всего гик-фестиваля Astana Comic Con стал Пилу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя в сериале "Игра Престолов".

- В Казахстане я всего 5 часов, но это уже моя любимая страна, – сказал актер перед началом автограф-сессии.

Чтобы получить заветный автограф и сделать памятное фото, участники Comic Con выстроились в очередь еще задолго до назначенного времени.

На фоне критики финального сезона сериала "Игра Престолов", во время пресс-конференции представители СМИ поинтересовались, что думает о концовке культового сериала сам актер.

- Я был большим фанатом "Игры престолов" еще до того, как стал частью проект. Когда они убили Нэда, я возненавидел сериал. Когда, на Красной свадьбе убили семью Старков, я сделал это снова, но все равно продолжал его смотреть и становился все более увлечен. Да, некоторые фанаты могут быть недовольны концовкой. Но поверьте мне, через пару лет, когда остынут эмоции, вы поймете, что это лучший финал, – уверен актер.

Приоткрыл актер завесу тайны и по поводу своих будущих проектов:

- Мне несказанно повезло, я был актером в различных фильмах: американских и европейских, совместных. В следующем году я буду сниматься в китайском фильме с человеком-легендой – Джеки Чаном. Это может прозвучать банально, но сейчас моя цель – успеть поработать во всех уголках мира. Показать жене и дочери, что его не стоит бояться, – поделился Пилу Асбек.

Приятное впечатление вызвал у него и Казахстан. Во время пресс-конференции он неоднократно отмечал, что страна и люди, проживающие здесь, его впечатлили, и если его пригласят сюда еще раз, он ответит: "Спасибо, когда нужно быть?".

Отметим, что начало выходных и участие столь звездного спикера позволили серьезно увеличить показатель посещаемости: к концу второго дня фестиваль посетили уже более 23 тысяч человек. Таким образом, показатель посещаемости за два дня мероприятия уже превысил цифру в 33 тысячи посетителей.

Ввиду чрезвычайно большого числа посетителей, пришедших на фестиваль практически одновременно, организаторам даже пришлось временно приостановить продажу билетов онлайн с целью избежать давки. По предварительным оценкам организационного комитета, большинство посетителей, пришедших на фестиваль в субботу, приобрело билеты уже по завершении дня открытия.

2 июня Пилу Асбек снова посетит Comic Con, чтобы пообщаться с публикой и повторно дать автограф-сессию. Отметим, что среди ключевых событий итогового дня фестиваль будет финал косплей-конкурса, сессия вопросов и ответов с популярным российским актером озвучки Иваном Жарковым (голос Тора в "Мстителях", а также автограф-сессия и концертная программа от звездного казахстанского бойз-бэнда Ninety One. Также продолжат и все основные зоны фестиваля - комикс-павильон, зона киберспорта, кино-павильон, зона настольных игр и зал автограф-сессий.

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