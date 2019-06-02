Чиновников Атырау накажут за тепловой удар детей на параде

Около 20 детей получили тепловой удар на параде в честь дня их защиты.

В Атырау около 20 детей получили тепловой удар во время парада в честь Дня защиты детей, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Ак Жайык".

В Международный день защиты детей, 1 июня, по республике проходили парады школ и других учебных заведений. В Атырау к нему начали готовиться еще полтора месяца назад. А за неделю до праздника генеральная репетиция проходила непосредственно на площади перед областным акиматом.

Участниками парада в Атырау стали все школы города, спортивные и творческие учебные заведения - всего около 15 тысяч детей.

Накануне было оповещение об аномальной жаре, а в сам праздничный день в городе термометры показывали 36 градусов выше ноля.

Детям сказали собраться в 7 утра возле областного историко-краеведческого музея – именно там начинался парад и двигался по центральному мосту до площади. Сам парад начался в 9.30.

По словам директора Атырауской областной станции скорой помощи Ерлана Суйеугалиева, ребята почувствовали себя плохо, у них шла кровь из носа. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Между тем, пресс-служба акимата Атырауской области сообщила, что у детей были легкие недомогания, медики на месте оказали им помощь, ни один ребенок не был госпитализирован. В связи с этим происшествием будет проведено служебное разбирательство в отношении организаторов парада.

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