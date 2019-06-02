Неймара обвинили в изнасиловании

Отец футболиста назвал инцидент "подставой" против его сына.

Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар обвинен в изнасиловании. Обвинения последовали в минувшую пятницу со стороны женщины, имя которой не называется.

Из жалобы предполагаемой жертвы в полицию следует, что звезда футбола в пьяном состоянии напал на нее в престижном отеле Парижа. Полицейским женщина рассказала, что познакомилась с Неймаром в Instagram, и он предложил ей встретиться в Париже, где играет за французский клуб "Пари Сен-Жермен". Помощница Неймара, согласно показаниям, прислала ей билеты на самолет, и 15 мая она прибыла в отель Sofitel Paris Arc Du Triomphe.

Женщина рассказала полицейским, что в тот вечер Неймар приехал в отель "явно пьяным", они болтали и "обменивались ласками".

- Однако в какой-то момент Неймар стал агрессивным и, применяя насилие, совершил половой акт против воли жертвы, — утверждает женщина в показаниях полиции.

Она также сообщила, что через два дня вернулась домой в Бразилию, не сообщая французской полиции о предполагаемом изнасиловании, потому что была "эмоционально потрясена и боялась регистрировать факт [изнасилования] в другой стране".

Представители Неймара оперативно не ответили на запрос о комментарии. Портал Globo Esporte, который первым сообщил об обвинениях в адрес Неймара, сообщал, что представитель футболиста отказался от комментариев, ожидая подробностей обвинений. Отель Sofitel и клуб "Париж Сен-Жермен" также не смогли оперативно ответить на запрос о комментарии, добавляет Reuters.

Отец футболиста Неймар да Силва Сантос в эфире бразильского Band TV назвал инцидент "подставой" против его сына, добавляет Assoсiated Press.

- Это тяжелый момент. Если мы не сможем быстро показать правду, это будет снежный ком. Если нужно будет показать сообщения Неймара в WhatsApp и разговоры с этой женщиной, мы это сделаем, — сказал Неймар-старший.

Источник: РБК

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