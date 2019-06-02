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В аэропорту столицы загорелась машина

Причиной пожара стало короткое замыкание бензонасоса.

Фото : пресс-служба аэропорта Нур-Султана2 июня 2019, 13:31

На парковке международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" загорелся автомобиль, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

ЧП произошло 2 июня в 10 часов 28 минут. Загорелась легковая автомашина в зоне бесплатной парковки у лесополосы аэропорта.

Пожарная бригада прибыла к месту происшествия через три минуты. Принятыми мерами пожар был локализован в 10 часов 39 минут. Всего в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава службы пожарно- и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта.

Причиной пожара стало короткое замыкание бензонасоса. В момент возгорания рядом были хозяин машины и электрик.


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