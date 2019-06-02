89 человек пострадали в Дзержинске

44 из пострадавших — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий.

89 человек пострадали при взрыве в российском городе Дзержинске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

1 июня в цехе по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" произошла серия взрывов. По данным МЧС, после этого начался пожар на площади 100 квадратных метров.

Информации о погибших нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

44 из пострадавших — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий.

В стационаре остаются 16 пострадавших: один человек в тяжелом состоянии, 15 в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, заявил глава региона Глеб Никитин.

- Задача медиков — минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации, — добавил он.

Два месяца назад, 4 апреля, в цехе по производству взрывчатки того же предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Затем загорелась сухая трава, но обошлось без пострадавших.

ГосНИИ "Кристалл" входит в оборонно-промышленный комплекс, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ по созданию взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

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