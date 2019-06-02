Более 9 тыс. га леса горят в России

В минувшие сутки удалось потушить 26 пожаров.

Лесопожарные формирования тушат в регионах России возгорания на общей площади свыше 9,3 тыс. га. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой федеральной Авиалесоохраны, пишет ТАСС.

"На 00:00 мск (03:00 н-с) 2 июня 2019 года на территории РФ действовало 18 лесных пожаров на площади 9325 га, по которым проводились работы по активному тушению", - уточняется в релизе.

Силы пожарных были сосредоточены на крупных очагах в Забайкальском крае, Иркутской области, Республике Тыва и в Красноярском крае. Возгорания в лесах также отмечаются в Бурятии, в Тюменской, Архангельской областях и в Мордовии на землях заказника.

К ликвидации огня привлечено свыше 1,2 тыс. человек, задействовано 226 единиц техники, на мониторинге находятся 46 воздушных судов, на тушении - 11 судов. В минувшие сутки удалось потушить 26 пожаров на более чем 1,3 тыс. га.

В труднодоступных и отдаленных местностях накануне было зарегистрировано 23 пожара на площади, превышающей 24 тыс. га, в основном, в Якутии. Эти пожары не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию, по данным Авиалесоохраны, превышают прогнозируемый вред.

Режим ЧС из-за пожаров в лесах действует на всей территории Республики Тыва и в одном районе Забайкальского края. Особый противопожарный режим введен в 43 регионах РФ.

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