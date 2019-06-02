Реклама, техосмотр, банкротство – итоги недели в законодательстве

На пленарном заседании одобрен ряд новых законопроектов.

О важных изменениях в законодательстве и жизни казахстанцев, произошедших на этой неделе, рассказывает Zakon.kz.

Наружная реклама

Приказом министра национальной экономики РК от 13 мая 2019 года утверждены Правила размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

Размещение наружной (визуальной) рекламы осуществляется путем отображения и нанесения рекламных изображений или информации на объектах рекламы, в том числе размещаемых на внешних сторонах зданий.

Как отмечается, рекламные изображения или информация на объектах наружной рекламы не должны использоваться для пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, порнографии, а также распространения сведений, составляющих государственные секреты страны и иные охраняемые законом тайны.

Реклама не должна порочить объекты искусства, составляющие мировое или национальное культурное достояние, государственные символы (гербы, флаги, гимны), валюту любого государства, религиозные символы, какие-либо физические или юридические лица, деятельность, профессию и товар.

Размещение объектов наружной рекламы, в том числе указателей, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РК, законодательством республики об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, автомобильных дорогах и о дорожном движении.

К наружной рекламе не относятся:

- вывеска;

- информация о режиме работы;

- афиши культурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, размещаемые в специально отведенных местах;

- индивидуализация технических средств обслуживания и транспортных средств;

- информация о видах нефтепродуктов, ценах на нефтепродукты, наименовании и логотипе продавца, размещаемая при въезде на автозаправочные станции;

- информация о культурных ценностях или об объектах историко-культурного наследия, в том числе о памятниках истории и культуры;

- информация, содержащая сведения о курсах покупки или продажи наличной иностранной валюты за тенге, размещаемая возле обменных пунктов;

- внутреннее оформление витрин и окон для внешнего визуального восприятия следующего характера:

товарная продукция, размещаемая внутри помещений;

виды оказываемых услуг;

средства индивидуализации;

декоративное и праздничное оформление.

Допускается размещение визуальной рекламы на уличной мебели (оборудовании), устанавливаемой местными исполнительными органами либо инвесторами за счет собственных средств на основании соответствующих договоров с местными исполнительными органами, заключенных на основании итогов проведенных открытых конкурсов. Инвесторами могут быть физические и юридические лица.

Земельные участки из земель общего пользования, за исключением тротуаров и велосипедных дорожек, предоставляются гражданам и юридическим лицам во временное землепользование под размещение объектов наружной рекламы без ущерба для общего пользования.

Участки земель полосы отвода автомобильных дорог общего пользования предоставляются для размещения объектов наружной рекламы при условиях недопущения снижения транспортно-эксплуатационных качеств дороги, соблюдения требований безопасности движения транспортных средств и охраны окружающей среды.

Запрещается размещение наружной рекламы на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах, на культовых зданиях (сооружениях) и на отведенной им территории и их ограждениях, а также на особо охраняемых природных территориях.

Размещение рекламы на объектах наружной рекламы допускается при условии направления уведомления о размещении на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

Не допускается самовольное размещение наружной рекламы без соответствующего уведомления местных исполнительных органов.

Единый оператор по поставке нефтепродуктов

Постановлением Правительства РК от 24 мая 2019 года внесены изменения в постановление от 12 декабря 2014 года "Об определении единого оператора по поставке нефтепродуктов".

Так единым постановщиков бензина, дизельного топлива, мазута, авиационного топлива стало ТОО "КазМунайГаз – Аэро".

Ранее поставщиком бензина и дизельного топлива было ТОО "ҚазМүнайГаз Өнімдері", поставщиком мазута и авиационного топлива – ТОО "КазМунайГаз – Аэро".

Поправки по совершенствованию процедур реабилитации и банкротства

На пленарном заседании одобрен ряд новых законопроектов.

Так, в первом чтении "добро" мажилисменов получили законодательные поправки по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства.

Законопроект в целом направлен на упрощение условий для применения субъектами бизнеса процедур реабилитации и банкротства. Предусматривается изменение оснований для применения субъектами бизнеса процедур реабилитации и банкротства. Сокращаются сроки проведения процедуры банкротства путем, в частности, передачи ряда полномочий собрания кредиторов более мобильному комитету кредиторов. Предлагается упрощенная ликвидация длительно бездействующих должников без возбуждения процедуры банкротства.

В результате обсуждения документа принято решение до второго чтения проработать поправки, предусматривающие передачу полномочий по выбору администратора по реабилитации или банкротству самим кредиторам с последующим утверждением министерством финансов.

Особое внимание в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании уделено нормам, направленным на повышение инвестиционной привлекательности страны.

Также были одобрены во II чтении законодательные поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности.

В законопроекте учтены замечания и предложения депутатов, высказанные в ходе обсуждения проекта закона в первом чтении, касающиеся, в частности, ответственности банков за невыполнение требований Национального банка об устранении выявленных нарушений валютного законодательства, переноса сроков государственной перерегистрации в органах юстиции и учетной регистрации в уполномоченном органе субъектов микрокредитования с 1 января 2021 года на 1 июля 2020 года, в целях скорейшего устранения системных проблем на рынке кредитования и защиты интересов заемщиков.

Нет фиктивным техосмотрам машин

В закон РК "О дорожном движении" внесены дополнения, касающиеся сферы технического осмотра транспортных средств.

Дополнения касаются программных обеспечений (ПО), которое используют на станциях техосмотра. Отныне все владельцы станций технического осмотра будут использовать ПО, разработанное единым оператором – "Национальные информационные технологии", требования к которому будут утверждены в течение месяца, сообщили в Департаменте АДГСПК по Алматинской области.

Обмен осужденными

На пленарном заседании Сената депутаты приняли закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера".

Как сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, согласно договору, если гражданин Казахстана судом Литвы будет осужден к лишению свободы или судом назначено принудительное лечение, то Казахстан может перевезти его к себе на родину. Таким же образом к себе на родину могут быть перевезены граждане Литвы.

- В договоре содержится ряд условий: он должен быть нашим гражданином или Литвы; нужно согласие осужденного либо его законного представителя, и деяние является преступлением в обоих государствах и государства согласны на передачу, - сказал Ахметжанов.

При этом, по его словам, необходимо учесть, что после того как подан запрос, период времени, подлежащий отбытию, составляет не менее шести месяцев.

Передача не осуществляется по следующим случаям: 1. Передача осужденного может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и противоречит законодательству или интересами государства. 2. Лицо не возместило причиненный ущерб. 3. В договоре между Казахстаном и Литвой есть одна особенность. Это передача лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера, который является первым таким договором с другой страной.

Торговля между странами ЕАЭС и Китаем

На пленарном заседании Сената депутаты приняли закон "О ратификации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны".

По словам министра национальной экономики РК Руслана Даленова, соглашение создает условия для улучшения взаимной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза и Китаем.

- Соглашение не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле. Положения соглашения позволят упростить процедуры технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, которые применяются при взаимной торговле. Также соглашение охватывает вопросы таможенного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности. Предусмотрен обмен информацией о применении мер защиты внутреннего рынка и предоставляемых субсидиях, - сказал он.

В сфере электронной торговли соглашением предусматривается защита прав потребителей и их персональных данных.

Стороны также договорились заблаговременно обмениваться уведомлениями о мерах, которые могут ограничить взаимную торговлю. В целях придания импульса дальнейшему развитию взаимодействия между государствами Евразийского экономического союза и Китаем предусмотрены основные направления развития отраслевого сотрудничества. Это сельское хозяйство, энергетика, транспорт, промышленная кооперация, технологии и инновации, финансы и окружающая среда. Углубление сотрудничества в данных направлениях будет способствовать повышению инновационной активности, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности наших стран.

Согласно соглашению стороны публикуют в соответствии с национальным законодательством информацию о планируемых мерах регулирования торговли. Это дает возможность направлять запросы и проводить консультации.

Подготовила Лариса Черненко

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