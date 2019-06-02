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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

Неделя у Президента выдалась насыщенной.

Фото : Акорда2 июня 2019, 16:34

Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали опубликовал видеообзор на своих странице в Facebook и Instagram, сообщает Zakon.kz.

С 27 мая по 2 июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев встречался с президентами СНГ, акимами областей и замами Генсека ООН и участвовал в заседании высшего евразийского экономического совета. Впрочем, это далеко не полный список.


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