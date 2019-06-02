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Байконуру – 64. Видео ко дню рождения

Как открывали дорогу в космос.

Фото : Pic2.me2 июня 2019, 17:52

Космический комплекс "Байконур" отмечает 64 год рождения. К празднику Роскосмос опубликовал видеоролик, где рассказано о зарождении и комплекса, и одноименного города, сообщает Zakon.kz.

2 июня 1955 года был утвержден проект главного космодрома Советского Союза. Бытует легенда, когда строители рыли котлован под первую стартовую площадку, они наткнулись на древнее поселение.

Тогда главный конструктор Сергей Королев произнес фразу - "это добрый знак, что мы строим космодром на берегу древней цивилизации. Значит место будет счастливым и для нас". Слова оказались пророческими.


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