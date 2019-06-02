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В Алжире отложили выборы президента из-за отсутствия кандидатов

Алжир уже более трех месяцев живет в условиях политического кризиса.

Фото : Википедия2 июня 2019, 18:46

Конституционный совет (КС) Алжира отклонил досье обоих кандидатов на пост президента страны, в связи с чем выборы, назначенные на 4 июля, решили перенести. Об этом сообщает госагентство APS, передает РИА Новости.

На участие в выборах досье в последний момент подали два малоизвестных политика Абдельхаким Хамад и Хамид Туахри. Все ведущие алжирские политические силы бойкотировали проведение выборов.

Алжир уже более трех месяцев живет в условиях политического кризиса.

В конце марта и.о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Абдельазиза Бутефлики покинуть пост президента. Бутефлика ушел в отставку. Было сформировано новое временное правительство во главе с Нуреддином Бедуи.


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