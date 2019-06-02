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Небо над Актау заволокло дымом

Дымовая завеса повисла над частью города из-за горения сухостоя.

Фото : YouTube2 июня 2019, 19:26

Как выяснилось, дым окутал небо над городом после возгорания сухостоя за торговым домом "Строймарт" в 1 микрорайоне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

По информации Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, дымовая завеса повисла над частью города из-за горения сухостоя.

- Возгорание произошло за торговым домом "Строймарт" в 1 микрорайоне. Складские помещения не пострадали, - отметили в ведомстве.


Для ликвидации горения сухостоя выехал один пожарный состав.


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