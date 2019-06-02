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В Харькове снесли памятник Жукову

Сотрудники полиции сначала пытались помешать радикалам, но позже решили отступить.

Фото : facebook.com2 июня 2019, 19:54

2 июня в Харькове представители Национального корпуса снесли памятник советскому военачальнику Георгию Жукову.

Отмечается, что несколько десятков националистов устроили акцию протеста против съезда политической партии "Доверяй делам", который проходит в харьковском Дворце спорта. После этого радикалы отправились к находящемуся неподалеку бюсту Жукова.

Протестующие забрались на памятник, надели на него веревку и повалили монумент на землю. Сотрудники полиции сначала пытались помешать радикалам, но позже решили отступить. Некоторые из правоохранителей снимали происходящее на телефон. На месте монумента радикалы установили украинский флаг.

Источник: Lenta.ru


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