США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что он готов провести переговоры с Ираном без каких-либо предварительных условий, сообщает РИА Новости.

Помпео отметил, что диалог двух стран начнется, если иранская сторона будет вести себя как "нормальная нация". По его мнению, проблемы во взаимоотношении Вашингтона и Тегерана существуют из-за режима действующего президента Ирана Хасана Рухани.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

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