"Краткий миг незапланированного совершенства" в фотографиях Терри О'Нила

Однажды Терри О'Нил сфотографировал человека, спящего в зале ожидания. Как выяснилось, это был министр внутренних дел Великобритании. Этот случай и определил его дальнейшую судьбу.

Карьера легендарного фотографа Терри О'Нила началась совершенно случайно. Он родился в Лондоне в 1938 году. Будучи начинающим джазовым барабанщиком, он искал возможность побывать в Америке, где собирался стать музыкантом. Но для начала он решил устроиться стюардом в трансатлантическую авиакомпанию. Однако в лондонском международном аэропорту Хитроу ему предложили должность фотографа, на которую он и согласился.

В 1959 году Терри пригласили в британскую национальную газету "The Daily Sketch" ("Ежедневный очерк"). В 1960-х он стал снимать звезд шоу-бизнеса: Джуди Гарленд, "Роллинг Стоунз" и "Битлз". "Ливерпульскую четвёрку" он впервые сфотографировал в 1963 году, во внутреннем дворике студии "Эбби Роуд". Это был первый групповой портрет музыкантов. Фотографию тогда опубликовали на первой полосе газетного номера, который моментально разлетелся по рукам. Постепенно О’Нила стали считать стильным фотографом.

"The Beatles", Лондон, 1963

Терри посчастливилось наблюдать изнутри превращение Лондона 1960-х в столицу мировой культуры. В объектив его фотоаппарата попадали супермодели и актрисы, музыканты и выдающиеся политики. Неизгладимое впечатление осталось у него после фотосессии с Одри Хепберн: "Она была самой необычной "звездой" из всех, что я фотографировал – совершенной и прекрасной. Ее было просто невозможно снять плохо! Таких, как Одри, сейчас нет и не будет никогда".

Одри Хепберн, 1966

О’Нила приглашали фотографировать членов королевской семьи. Уже тогда начал проявляться его талант показать официальное лицо естественно и непринужденно.

Атлантику Терри О'Нил пересек в 1970-х. Здесь он начал снимать звезд Голливуда для журналов "Playboy", "Life", "Premiere", "Paris Match" и "Look". В это же время он познакомился с актрисой Фэй Данауэй, которая в 1983 году стала его женой. Правда, их брак длился всего три года.

К этому периоду отношений между актрисой и фотографом относится известный снимок, сделанный в 1977 году: Данауэй лежит в шезлонге возле бассейна отеля Беверли-Хиллз. Накануне актриса стала обладательницей премии Оскар за лучшую женскую роль в психологической драме "Телесеть". Эта фотография (в черно-белом варианте) входит в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи (Лондон).

Фэй Данауэй, "Оскар", 1977

Терри О'Нил пользуется большим успехом по обе стороны Атлантики. Пик его популярности пришёлся на 1980-1990-е годы

В своей работе он больше всего ценит спонтанность: "Мне всегда казалось, что заранее планировать нюансы фотосессии бессмысленно. Интересные, по-настоящему необычные снимки рождаются спонтанно и, как правило, не требуют никакой определенной подготовки. Это краткий миг незапланированного совершенства, правильный поворот головы, дуновение ветра, угол солнечного света, природные сочетания цветов".

Терри О'Нил – автор огромного количества портретов знаменитых деятелей искусства и политики: Битлз и Элтон Джон, Одри Хепберн и Дастин Хоффман, Брижит Бардо и Стинг, Нельсон Мандела и Уинстон Черчилль, Мухаммед Али и Дэвид Боуи, Аль Пачино и Фрэнк Синатра, Майкл Кейн и Клинт Иствуд, Пол Ньюман и Ракель Уэлч... И это далеко не плный список. Терри запечатлел всех актеров, сыгравших Джеймса Бонда, особо отметив Шона Коннери – "самого мужественного человека", чей портрет он когда-либо снимал.

К наиболее знаменитым работам Терри О'Нила относится подборка фотографий Элтона Джона, которого он снимал около 40 лет. Услышав песни "Take me to the pilot" и "7-11-70", фотограф захотел запечатлеть их исполнителя, что стало началом известности Элтона Джона.

Терри О’Нил фотографировал Марлен Дитрих, когда она давала свой последний концерт в Европе. Ему принадлежит уникальный снимок Роми Шнайдер, сделанный всего лишь за два месяца до ее смерти.

О’Нил считает, что самая большая удача в его жизни – в течение 30 лет снимать Фрэнка Синатру, который разрешил фотографу сопровождать себя: "Я мог идти с ним, куда бы он ни шел, когда я этого хотел, и снимать все, что угодно. Такая спонтанность работает совершенно великолепно".

- Я всегда предпочитал очень маленькую камеру. Благодаря этому я не выделялся из толпы. Звезды часто забывали о моем присутствии и держались крайне естественно. Размеры моего фотоаппарата превращали меня, скорее, в приятеля, пытающегося сделать неформальный снимок на память. Именно этого я и добивался, в этом заключался самый главный трюк моего ремесла.

За свою долгую творческую жизнь (в прошлом году фотограф отметил свое 80-летие) Терри О'Нил принял участие во многих выставках. Его весомый вклад в искусство фотографии было отмечено Королевским фотографическим обществом: в 2004 году Терри О'Нил стал его почетным стипендиатом, а в 2011 году был награжден памятной медалью, посвященной 100-летию Общества.

Брижит Бардо и Шон Коннери, 1968

Брижит Бардо, 1971

Джуди Гарленд и Лайза Миннелли, Лондон, 1966

Эми Уайнхаус, 2008

Миа Фэрроу, 1968

Роджер Мур в образе Джеймса Бонда, 1978

Дэвид Боуи и Элизабет Тейлор, Беверли-Хиллз, 1975

Урсула Андресс ("Казино "Рояль""), 1966

"The Who", 1978

"Led Zeppelin", 1977

Королева Елизавета II, 1990

Катрин Денев, 1968

Пол Ньюман и Клинт Иствуд, 1972

Джон Траволта, 1975

Харрисон Форд

Люк и Лея (Марк Хэмилл и Кэрри Фишер), "Звездные войны", 1977

Джин Шримптон, 1964

The Rolling Stones" с фанатками, Лондон, 1963

Источник: Cameralabs

