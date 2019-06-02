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Казахстанец завоевал вторую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Также Карими финишировал восьмым в опорном прыжке.

Фото : Olympic.kz2 июня 2019, 22:20

Казахстанец Милад Карими завоевал вторую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Копере (Словения). На этот раз он отметился в упражнениях на брусьях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Его финальное выступление судьи оценили в 14.050 баллов. Данный результат принес ему второе место. Первым в этом виде программы стал Илиас Георгиу из Кипра - 14.300. Замкнул тройку лучших Джоэль Плата из Испании, который набрал 13.800 баллов.

Также Карими финишировал восьмым в опорном прыжке.

Таким образом, в активе команды три серебряные медали. Днем ранее на вторую ступень пьедестала поднялись все тот же Карими (вольные упражнения) и Ильяс Азизов (упражнения на коне).


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