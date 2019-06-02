Накрытый в Египте стол в честь Рамадана внесли в Книгу рекордов
Его длина составила три километра.
Фото : Twitter2 июня 2019, 22:57
В Книге рекордов Гиннеса появилось новое достижение. Во время Рамадана в Египте для трапезы разговения накрыли стол на семь тысяч персон, передает ТАСС.
Нарытый стол трижды "опоясал" одну из центральных площадей города. Его длина составила три километра, 189 метров и 83 сантиметров. Таким образом, египтяне побили рекорд организованного в ОАЭ рамаданного стола длиной в 2900 метров.
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