Накрытый в Египте стол в честь Рамадана внесли в Книгу рекордов

Его длина составила три километра.

В Книге рекордов Гиннеса появилось новое достижение. Во время Рамадана в Египте для трапезы разговения накрыли стол на семь тысяч персон, передает ТАСС.

Нарытый стол трижды "опоясал" одну из центральных площадей города. Его длина составила три километра, 189 метров и 83 сантиметров. Таким образом, египтяне побили рекорд организованного в ОАЭ рамаданного стола длиной в 2900 метров.

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