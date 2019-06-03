Касым-Жомарт Токаев рассказал, каким видит будущее Казахстана

Развитая стран, образованная молодежь и люди, живущие в достатке.

В своем интервью "Вестям недели" на вопрос ведущего как он себе представляет Казахстан будущего, президент дал развернутый ответ.

- Это прежде всего развитая страна с людьми, которые являются людьми цивилизации, это образованная молодежь, которая уверенно смотрит в будущее, это люди, живущие в достатке. Так хочется выстроить свою работу, чтобы достичь этой цели. Но эта цель достижима при наличии благоприятного внешнего окружения. Почему мы говорим о сотрудничестве с РФ? Ведь помимо высоких слов здесь кроется очень большой прагматический смысл. Казахстанско-российское сотрудничество, основанное на принципах стратегического партнерства и союзничества, — это важнейший фактор в достижении успеха Казахстана в своем внутреннем развитии. Я в этом убежден.

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