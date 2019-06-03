Во Франции загорелся склад опасных промышленных отходов

В ходе борьбы с пламенем пострадали пять полицейских и один пожарный.

Во Франции в столичном регионе Иль-де-Франс горел склад опасных промышленных отходов, передает ТАСС.

По данным телеканала BFMTV, огонь вспыхнул в 15:00, на место прибыли пожарные расчеты и полиция. В ходе борьбы с пламенем пострадали пять полицейских и один пожарный. Через два с половиной часа огонь удалось локализовать.

По данным газеты Le Parisien, специалисты проводят анализ токсичности, сгоревших на складе материалов. О причине возникновения пожара не сообщается.

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