В Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Автор ролика подчеркнул, что в своем видео он описал альтернативную реальность и никак не ожидал, что украинское руководство воспримет его видео всерьез.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube, сообщает РИА Новости.

На видео, размещенном пользователем под ником 30192, описан сценарий войны между объединившимися Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой. Автор ролика предсказал, что в 2022 году этот союз может оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей и начать операцию по захвату этих земель. По его словам, видео является прологом к его электронной книге.

Матиос пообещал внести в единый реестр досудебных расследований данные о подготовке неустановленными лицами "особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства". Военный прокурор рассказал, что во вторник состоится совещание с руководством МИД страны, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ, которые получат от него поручения в рамках уголовного производства.

- Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство, - заявил Матиос, пообещав бороться за Украину.

При этом в комментариях автор ролика подчеркнул, что в своем видео он описал альтернативную реальность и никак не ожидал, что украинское руководство воспримет его видео всерьез.

- Комментарии доказывают, что некоторые украинцы не осознают разницу между реальностью и вымышленной историей, - считает создатель видеозаписи.

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