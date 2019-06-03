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Нурмагомедов и Макгрегор могут провести бой в сентябре

Первый бой завершился победой Хабиба в четвертом раунде.

Фото : rt.com3 июня 2019, 06:09

Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, рассказал о ближайших планах своего сына, сообщает Sports.kz.

- Идет разработка троих соперников. Это Тони Фергюсон, это реванш с Конором Макгрегором и это бой с Дастином Порье. 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из этих соперников. Но для меня было бы логическим провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хоть с кем-нибудь подерется! - заявил Нурмагомедов-старший.

Первый бой Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре прошлого года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Он завершился победой Хабиба сабмишном в четвертом раунде.


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