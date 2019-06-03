Капитан "Астаны" вошел в десятку итоговой классификации "Джиро д'Италия"

Саму многодневку впервые выиграл эквадорец.

Велогонщик команды Movistar Ричард Карапас победил в общем зачете "Джиро д'Италия" и стал первым эквадорцем в истории, выигравшим Гранд-тур, пишут Vesti.kz.

"Джиро д'Италия" завершилась в Вероне индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 17 километров. Карапас перед "разделкой" имел преимущество над итальянцем Винченцо Нибали в одну минуту 54 секунды в общем зачете, и этого ему хватило, чтобы по итогам индивидуальной гонки сохранить лидерство.

Карапас победил в итоговой классификации "Джиро", а Нибали, выступающий за Bahrain Merida, занял второе место с отставанием от эквадорца в одну минуту и пять секунд. Третьим стал словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+2.30).

В первую десятку итоговой классификации вошел капитан "Астаны" колумбиец Мигель Анхель Лопес, расположившийся на седьмом месте.

В то же время 25-летний Лопес выиграл "белую майку" победителя молодежной классификации "Джиро-2019", повторив прошлогодний успех на многодневке.

Победителем заключительного этапа стал американец Чед Хага из Sunweb со временем 22 минуты и семь секунд. Второе и третье места заняли бельгийские велогонщики Lotto Soudal Виктор Кампенартс (+0,04 секунды) и Томас де Гендт (+0,06). Лучший результат у "Астаны" показал испанец Пельо Бильбао - он финишировал седьмым (+0,17).

"Астана" выиграла на "Джиро-2019" три этапа: Бильбао первенствовал на седьмом и 20-м этапах, а на 15-м первое место занял итальянский гонщик Дарио Катальдо.

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