Вступился за незнакомца. Опубликовано видео нападения на экс-спецназовца

Он получил удар ножом в область сердца.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео нападения неизвестных на 35-летнего мужчину в поселке Путилково в Подмосковье, в результате которого тот скончался, передает РИА Новости.

Ранее в управлениях СК и МВД по Московской области сообщили, что неизвестный зарезал мужчину в ходе драке, после чего скрылся. По предварительным данным, между погибшим и группой молодых людей произошел конфликт "из-за личных неприязненных отношений".

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье "убийство", устанавливаются обстоятельства преступления, ведется поиск злоумышленников.

Как рассказал в соцсетях друг погибшего, Никита Белянкин, служивший в спецназе ГРУ и принимавший участие в спецоперации в Сирии, стал свидетелем конфликта, в ходе которого агрессивная толпа начала приставать к молодому человеку. Бывший спецназовец вступился за незнакомца, в результате чего получил удар ножом в область сердца.

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