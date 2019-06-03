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Компания Google сообщила о перебоях в работе своих сервисов

Речь идет, в частности, о GMail, Google Calendar и G Suite.

Фото : Pixabay3 июня 2019, 07:04

Компания Google сообщила в воскресенье вечером о перебоях в работе ряда своих сервисов. Неполадки касаются, в частности, видеохостинга YouTube, почтовой службы GMail, сервисов Google Calendar и G Suite, передает ТАСС.

- Пользователи могут столкнуться с медленной производительностью или с повторяющимися ошибками, - отмечается в заявлении компании, которое приводит телеканал NBC.

Как отметили в Google, неполадки касаются преимущественно восточных регионов США. Однако, как следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, перебои в ряде сервисов, включая YouTube, наблюдались в воскресенье примерно после 01:00 по времени Нур-Султана у пользователей и в других странах.

По словам представителей компании, специалистам Google некоторое время назад удалось частично восстановить работу сервисов "для некоторых пользователей".

- Мы ожидаем устранения неполадок для всех пользователей в ближайшее время, - подчеркнули в корпорации.


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