Автомобили снесли заборы в Алматы
Пострадали три человека.
Фото : Sputnik3 июня 2019, 07:34
Внедорожник столкнулся с легковым автомобилем в воскресенье вечером на пересечении улиц Бокейханова и Трудовой, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
Со слов очевидцев, Toyota Land Cruiser 200 ехал по Бокейханова и выехал на перекресток. По невыясненным причинам водитель проигнорировал знак "Уступи дорогу", из-за чего столкнулся с такси SsangYong.
Оба автомобиля отбросило в заборы частных домов.
В ДТП пострадали три человека, которые находились такси. Их всех доставили в ближайшую больницу.
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