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В Казахстане 3 июня сохранится неустойчивая погода

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град.

Фото : pixnio.com3 июня 2019, 09:07

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди, на юге, юго-востоке – сильные дожди, лишь на юго-западе республики - погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Павлодарской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, днем Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области – местами пыльная буря, в Восточно-Казахстанской, Алматинской, днем Западно-Казахстанской областях местами возможен град. В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, утром и днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахтанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами гроза.

В Атырауской, Актюбинской, местами Карагандинской областях днем ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 3 июня: днем 23°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 25°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 3 июня.


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