В Павлодарской области посеяли пробную партию сахарной свеклы

В нашем климате возможно вырастить более 50 тонн с 1 гектара - замруководитель управления сельского хозяйства области.

Урожай станет сырьевой базой для сахарного завода, который появится в Аксу, передает корреспондент pavlodarnews.kz. В начале мая в районах Павлодарской области приступили к посеву сахарной свеклы.

Как рассказал председатель правления СПК "Павлодар" Альбек Несипбеков, в области создан кооператив "Павлодар Қант", куда вошли 10 крупных хозяйств региона. Семена сахарной свеклы хозяйствам бесплатно предоставила павлодарская сельскохозяйственная опытная станция. Всего на полях области посеяли восемь сортов свеклы немецкого бренда "KWS".

- Это новые сорта немецкой селекции. Их преимущество – высокая урожайность. В нашем климате возможно вырастить более 50 тонн с 1 гектара. Еще одно качество – повышенная сахаристость. Это необходимо для производства сахара. На юге для производства используют свеклу, у которой сахаристость начинается с 14 процентов, а у нас ожидается 20-22 процента, - говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Толеген Кошербаев.

Осенью, после получения урожая, специалисты определят, в каких районах лучше условия для последующего выращивания сахарной свеклы. Отмечается, что урожай станет сырьевой базой для сахарного завода, для строительства которого в Аксу уже выделили 70 га земли.

По словам Альбека Несипбекова, российская компания "БМА Руссланд" разработала технико-экономическое обоснование проекта завода, получены технические условия на подключение к инженерным сетям. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. - Прежде чем приступить к проекту, мы изучили международный опыт. Делегация Павлодарской области в прошлом году посетила США, Германию, КНР, а также местные заводы, - отметил Альбек Несипбеков. – Сейчас ведем переговоры с потенциальными инвесторами – российскими, китайскими и испанскими компаниями. С российской компанией "Сасса Лимитед" подписали дорожную карту, 1 июля планируется подписание контракта.

Построить завод планируют до 2021 года. Предварительная стоимость проекта – 150 млн долларов. Отмечается, что Павлодарская область обладает необходимыми ресурсами для реализации проекта: дешевая электроэнергия, наличие крупной реки, увеличение площади орошаемых земель.

Завод будет перерабатывать до 6 тысяч тонн свеклы в сутки, в год производить 100 тысяч тонн сахара – около 20 % потребности Казахстана. Готовый продукт планируется поставлять в Россию, Китай и Европу.

Ольга Бугаева

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