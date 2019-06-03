Милые фото малышей алматинского зоопарка

С начала года в алматинском зоопарке родилось около 40 малышей.

В честь начала лета и прошедшего Дня защиты детей Zakon.kz подготовил подборку милых фотографий маленьких питомцев алматинского зоопарка.

С начала года в алматинском зоопарке родилось около 40 малышей у различных животных: верблюжата, самка тапира, лемуры, кенгуренок, страусята эму, журавлята японского жураля, пару дней назад родился ягненок нахура (голубого барана). Помимо этого от населения поступило пять симпатичных волчат.

Птенец японского журавля.

Прошлогодний малыш фламинго Фима уже находится в общей стае.

Страусята Эму

Малыш Джулиан и сотрудница Шолпан

Волчата

Малыш косули

Семья серых кенгуру

Лемур Лола с ребятишками

Альберт Ахметов

Фото Михаил Сорокоумов

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