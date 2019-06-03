"Алиса, помигай фарами". Новые функции стали доступны пользователям "Яндекс.Авто"

Водитель может взаимодействовать со своим авто через смартфон.

В Москве прошла ежегодная Yet another Conference, на которой были анонсированы технологии, которые уже доступны или станут таковыми в ближайшее время для жителей России и других стран, передает Zakon.kz.

Дал старт YаC 2019 cооснователь и руководитель компании "Яндекс" Аркадий Волож. Он, кстати, приехал к сцене на беспилотном автомобиле. Беспилотники, как признался Волож, на сегодня его любимая тема.

Руководитель "Яндекса" уверен, что недалеко то время, когда беспилотники заменят людей за рулем.

- Просто беспилотный транспорт будет совершать меньше аварий, чем это делают люди, - считает Волож.

Беспилотники "Яндекса" запустили 2 года назад. Тестировать их начинали на полигонах. Сегодня в Сколоково и Иннополисе можно заказать такси-беспилотник. И в этом году компания намерена выпустить на дороги 100 беспилотников.

Помимо этого на YаC 2019 анонсировали новую версию интеллектуальной системы "Яндекс.Авто". К уже имеющимся функциям к системе добавят ряд новых. Например, водитель сможет взаимодействовать со своим авто через смартфон: попросить его открыть багажник, включить кондиционер, закрыть или открыть окно. Если вы забыли, где именно припарковали машину, ее можно будет найти на карте в телефоне. А если ее заберет эвакуатор, машина сообщит вам об этом. Причем попросить выполнить те или иные действия можно будет через голосового помощника "Алису".

"Алиса" будет помогать не только в машине, но и дома. Это еще одна часть YаC 2019 - презентация умного дома. Если с прошлого года любители хайтек-технологий с помощью "Яндекс.Станции" голосовыми запросами могли включать любимую музыку, фильмы, то теперь функции станции и, соответственно, "Алисы" расширены. Теперь ее можно попросить зажечь свет, убавить температуру на кондиционере или сделать погромче телевизор. Для управления умным домом понадобится устройство или приложение с "Алисой". Причем попросить ее включить, например, кондиционер или выключить свет, если вы забыли это сделать, можно прямо из авто.

А еще пользователи Интернета теперь могут получить персональный видеоканал "Мой эфир". Как отмечают разработчики, человек в среднем тратит от 9 до 18 минут на то, чтобы выбрать подходящий фильм, клип, музыку и т.д. Но не факт, что начав смотреть или слушать, пользователь минут через не 15 поймет, что ему этот контент неинтересен. Сервис "Мой эфир", основываясь на анализе поведения пользователя в Сети, на его предпочтениях, на лайках и запросах в поисковике, подберет то, что будет интересно. Все это делается для того, чтобы человек не тратил время на пролистывание страниц сайтов в поисках контента, который вызовет у него интерес.

Каждому человеку сервис составляет программу на пару дней, а также подборки фильмов и передач. Зрители могут оценивать видео и удалять из программы то, что им не подходит. И чем чаще люди будут смотреть свой канал, ставить лайки и дизлайки, тем точнее будут рекомендации сервиса.

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