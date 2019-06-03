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В Казахстане стартует первый автопробег электромобилей Jasyl Jol

Главная цель акции - дать импульс развитию электромобильного движения в стране.

Фото : Jasyl Jol3 июня 2019, 10:00

5 июня из столицы стартуют 6 электромобилей, которые проедут 540 км по маршруту "Нур-Султан - Бурабай - Нур-Султан". Организатор акции Jasyl Jol - Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов приурочил ее ко Всемирному дню окружающей среды.

- С территории ЭКСПО мы отправляемся в полдень, затем останавливаемся в Акколе на дозаправку. На трассах необходимо устанавливать электрозаправки, открывать производство и комплектующие, чтобы электромобили были доступным и популярным средством передвижения, - рассказал на брифинге руководитель аппарата Международного центра зеленых" технологий и инвестиционных проектов Адилбек Басекеев.

Главная цель этой акции - дать импульс развитию электромобильного движения в Казахстане. Программа ООН по окружающей среде тематикой 2019 года определила "Чистый воздух", что позволило включить первый казахстанский автопробег электромобилей Jasyl Jol в перечень мероприятий UN EP.

Перед стартом автопробега электромобилей пройдет круглый стол, на который приглашены представители министерств, бизнеса и международных организаций, на котором будут обсуждаться вопросы развития инфраструктуры и популяризации электротранспорта в Казахстане. А для всех желающих на площадке перед сферой до полудня пройдет выставка электромобилей.

В Послании народу "Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее" Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодня важно создавать условия для перевода общественного транспорта на экологически чистые виды топлива, внедрять электромобили и создавать для них соответствующую инфраструктуру.


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