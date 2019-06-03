Сапарбаев вручил ключи от квартир 19 семьям, переехавшим из Нур-Султана в Экибастуз

Также он побывал в новом детском саду.

Еще более 100 человек переехали в Павлодарскую область из столицы по программе Nurly Ertis, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Все переселенцы получили квартиры в новом доме, куда ранее заселились 35 многодетных семей из Нур-Султана. Вместе с главой региона Булатом Бакауовым министр труда и социальной защиты населения, прибывший в Павлодарскую область с рабочим визитом, поздравил новоселов и заверил, что те, кто нуждается в поддержке государства, обязательно ее получат.

- Когда мы с супругом и четырьмя детьми жили в столице, в какой-то период нам приходилось ютиться в подвальном помещении, - рассказывает Анар Анафина. - Поэтому, когда нам предложили арендное жилье в Экибастузе по программе Nurly Ertis, мы с мужем практически сразу согласились на переезд. Квартирой довольны, теперь будем обустраиваться. Тем временем переселенцы, которые перебрались из Нур-Султана раньше, уже решили все основные вопросы.

- Мы приехали в Экибастуз 21 мая, а уже на следующей неделе мой муж идет на собеседование для трудоустройства, - говорит Гульсум Мишелева. - Три наши дочери уже определены в школу № 11, а я, потому как мы ждем прибавления в семействе, нахожусь в декретном отпуске.

Также Бердибек Сапарбаев побывал в новом детском саду Erkem-Ai, куда определили дошколят из семей переселенцев. По словам матери семерых детей Фирузы Азбергеновой, такой поддержки на новом месте они не ожидали.

- Конечно, самое главное, что мы получили крышу над головой, но за садик и школу для наших детей большое спасибо, - сказала она. - Теперь нам будет намного легче с работой и домашними делами.

Новое дошкольное заведение рассчитано на 150 мест. В детском саду предусмотрено шесть групп и другие необходимые помещения.

Адиль Аскеров

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