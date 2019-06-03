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Али Окапов опубликовал свое первое в жизни фото на обложке журнала

В своем Instagram певец напомнил поклонникам, когда впервые появился на обложке журнала.

Фото : Instagram/aliokapov3 июня 2019, 10:29

Казахстанский певец Али Окапов опубликовал фото своего первого в жизни появления на обложке журнала, передает Zakon.kz.

В своем Instagram напомнил поклонникам, что впервые в жизни появился на обложке журнала в издании "Қазақстан әйелдері", когда он был еще младенцем. На фото обложки журнала изображена народная артистка Роза Рымбаева, держащая на руках маленького сына Али.

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"Қазақстан әйелдері" журналы.Менің алғашқы "обложкам" десем де болады???????????? @rozarymbaeva

Публикация от Али Окапов (@aliokapov) 2 Июн 2019 в 5:50 PDT

Добавим, что в нашем распоряжении оказалась фотография с линейки в честь последнего звонка в Байсеитовской школе в Алматы, состоявшейся 25 мая 2010 года, когда Али заканчивал школу.


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