Али Окапов опубликовал свое первое в жизни фото на обложке журнала
В своем Instagram певец напомнил поклонникам, когда впервые появился на обложке журнала.
Казахстанский певец Али Окапов опубликовал фото своего первого в жизни появления на обложке журнала, передает Zakon.kz.
В своем Instagram напомнил поклонникам, что впервые в жизни появился на обложке журнала в издании "Қазақстан әйелдері", когда он был еще младенцем. На фото обложки журнала изображена народная артистка Роза Рымбаева, держащая на руках маленького сына Али.
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"Қазақстан әйелдері" журналы.Менің алғашқы "обложкам" десем де болады???????????? @rozarymbaeva
Добавим, что в нашем распоряжении оказалась фотография с линейки в честь последнего звонка в Байсеитовской школе в Алматы, состоявшейся 25 мая 2010 года, когда Али заканчивал школу.
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