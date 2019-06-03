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В Сети появилось видео ракетного удара по сирийскому аэродрому

Сирийская ПВО отразила атаку, уничтожив две ракеты.

Фото : © SANA3 июня 2019, 10:47

Опубликовано видео ракетного удара, который, предположительно, нанес Израиль по сирийской военной базе Т4 в провинции Хомс, передает РИА Новости.

На кадрах видно зарево пожара, вспышки, а также, предположительно, взрыв после попадания ракеты.

Как заявил сирийский военный источник, ракетный удар привел к гибели одного человека, еще двое ранены, также была повреждена инфраструктура аэродрома. По словам собеседника агентства, сирийская ПВО отразила атаку, уничтожив две ракеты.

В 2018 году аэродром уже подвергался атакам со стороны Израиля. Израильские военные неоднократно наносили удары по объектам в Сирии. Власти страны объясняют такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.


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