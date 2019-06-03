В Сети появилось видео ракетного удара по сирийскому аэродрому

Сирийская ПВО отразила атаку, уничтожив две ракеты.

Опубликовано видео ракетного удара, который, предположительно, нанес Израиль по сирийской военной базе Т4 в провинции Хомс, передает РИА Новости.

На кадрах видно зарево пожара, вспышки, а также, предположительно, взрыв после попадания ракеты.

The first video of the #Israeli Air Force missile attack on the base of the #T-4 in the #Syrian province of #Homs.

Reported on the interception of several #missiles by air defense forces, the destruction of warehouses in the territory of the base and the death of a Syrian soldier pic.twitter.com/gfV1cD5n1V — NadieHarbieh (@HarbiehNadie) 2 июня 2019 г.

Как заявил сирийский военный источник, ракетный удар привел к гибели одного человека, еще двое ранены, также была повреждена инфраструктура аэродрома. По словам собеседника агентства, сирийская ПВО отразила атаку, уничтожив две ракеты.

В 2018 году аэродром уже подвергался атакам со стороны Израиля. Израильские военные неоднократно наносили удары по объектам в Сирии. Власти страны объясняют такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.

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