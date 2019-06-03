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Оперная дива Зарина Алтынбаева провела уникальный конкурс для юных музыкантов

Организаторы получили более 200 заявок, во второй тур прошли 45 детей из 12 городов страны в возрасте от семи до 14 лет.

Фото : организаторы3 июня 2019, 11:02

В Алматы прошел финал уникального республиканского конкурса-фестиваля юных музыкантов «Prima Nota Fest», учредителем и художественным руководителем является казахстанская оперная дива, солистка ГАТОБ имени Абая Зарина Алтынбаева, передает Zakon.kz.

Проект, направленный на развитие классического искусства и продвижение детского творчества, не имеет аналогов в Казахстане. Организаторы получили более 200 заявок, во второй тур прошли 45 детей из 12 городов страны в возрасте от семи до 14 лет.

- Для детей в республике проводится множество творческих конкурсов, но главное отличие нашего заключается в том, что дети выступают в классическом жанре. Мы в вместе с сестрой организовали конкурс в память о нашей маме и сама статуэтка гран-при называется «Памяти Раисы Маматовны», победитель отправится на повышение квалификации либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. Это будет недельный курс мастер-классов, который поспособствует раскрытию таланта ребенка, повышению мастерства, - рассказала ведущая солистка ГАТОБ имени Абая Зарина Алтынбаева.

Заявки на конкурс поступили из всех регионов Казахстана. Иногородним финалистам оргкомитет обеспечил проезд и проживание в Алматы на время конкурса.

- Наш конкурс был открыт для всех участников со всей страны. При конкурсном отборе на первом туре мы проявили большую щепетильность и строгость в отношении судейства, но при этом объективность. Хотелось бы подчеркнуть, что классическое искусство – это эстетика и красота в чистом виде. Оценивается не только программа трансцендентной сложности, этим сейчас никого не удивить, но и внутренний эмоциональный посыл, владение инструментом и умение подать себя на сцене, - отметила лауреат международных конкурсов, ведущий концертмейстер ГАТОБ имени Абая, преподаватель КНК имени Курмангазы Марина Алтухова.

Имена победителей:

Гран При фестиваля - Копбаев Рамазан

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - Младшая группа.

1 премия - Омаргазин Сагадат

2 премия - Садвакасов Арсен

3 премия - Қаныбек Айдын

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - Старшая группа

1 премия - Базарбаева-Сахаман Дамели

2 премия - Сайран Мұсааббек

3 премия - Галимжанкызы Диляра

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ - Младшая группа

1 премия - Алиева Томирис

2 премия - Емельянов Виктор

3 премия - Миронова Арина

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ - Старшая группа

1 премия - Затварницкая Мария

2 премия - Мухаметжанова Аделина

3 премия - Еркін Қажымұрат

ФОРТЕПИАНО - Младшая группа

1 премия - Булат Адина

2 премия - Дуйсекеев Аман

3 премия - Дорондова Эвелина

ФОРТЕПИАНО - Старшая группа

1 премия - Ержеңіс Жулдыз

2 премия - Калмагамбетова Газиза

3 премия - Мухамедкалиев Султан

Лауреат международных конкурсов, деятель культуры РК Досжан Табылды отметил, что сама подготовка к конкурсу очень позитивно влияет на развитие личности ребенка, способствует раскрытию его таланта с раннего возраста.

Конкурс-фестиваль прошел при поддержке акимата Алматы. Планируются, что фестиваль станет ежегодным и международным. Организаторы надеются, что он вызовет интерес в других странах.

Альберт Ахметов


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