Инвестиции в производство продуктов РК сократились больше, чем на треть

В то же время открываются новые производства. В Алматинской области планируют запустить мясокомбинат.

За 4 месяца 2019 года капитальные инвестиции в сферу производства продуктов питания составили 17,3 млрд тенге — сразу на 34,9% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Для сравнения: за январь–апрель 2018-го наблюдался рост инвестиций в 2,2 раза за год, капитальные вложения составили 26,6 млрд тенге. Заметим, ранее в последние годы для инвестиций в производство продуктов питания была характерна положительная динамика, капитальные вложения увеличивались из года в год.

Наибольший объём инвестиционных вливаний в пищевую промышленность зафиксирован в Алматы и прилегающей области: в совокупности 5,1 млрд тенге. Именно в Алматинской области, в Талдыкоргане, планируют запустить мясокомбинат мощностью 20 тыс. тонн в год за 4 млрд тенге. Основная доля готовой продукции будет экспортироваться в Китай.



Заметное сокращение инвестиций в секторе произошло по всем источникам капитальных вложений. Так, вливания за счет заемных средств уменьшились сразу на 81,3% за год, до 986,8 млн тенге. Инвестиции за счёт кредитов банков ушли в минус на 61,8% за год, до 2,2 млрд тг.

Инвестиции в производство продуктов питания за счет основного источника вложений — собственных средств бизнеса — составили всего 14,2 млрд тенге, сократившись на 9,7% за год.



В сфере пищевой промышленности за I квартал 2019 года в Казахстане в эксплуатацию были введены производственные мощности по выпуску продуктов мукомольно-крупяной промышленности (на 77,2 тыс. тонн в год), растительных и животных масел и жиров (на 13,5 тыс. тонн в год), мяса и мясопродуктов (на 10,1 тыс. тонн в год), прочих пищевых продуктов (на 1,2 тыс. тонн в год) и т. д.

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