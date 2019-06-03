Девочку, которая выпала со второго этажа детсада, выписали в Талдыкоргане

По поручению акима области были направлены лучшие врачи области.

Двухлетнюю девочку, которая выпала из окна второго этажа детского сада, выписали, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

15 мая из талдыкорганского детского миницентра "Карлыгаш" в областную больницу с различными травмами госпитализировали двухлетнюю девочку. Как выяснилось, девочка выпала из окна второго этажа детского учреждения. Позже появилось видео из центра. На записи воспитатель сама поставила девочку на подоконник. Затем подняла туда еще одного ребенка и, похоже, стала шлепать его. В этот момент девочка потеряла равновесие, навалилась на москитную сетку и вместе с ней выпала наружу.

- Врачи детской больницы боролись за жизнь ребенка, который упал со второго этажа в мини-центре. При поступлении состояние девочки было тяжелым, можно сказать, критическим. Девочка была в коме, ни на что не реагировала. По поручению акима области были направлены лучшие врачи области. Вследствие чего врачам удалось привести девочку в чувства, сегодня ее выписали. Естественно, ребенок будет под наблюдением врачей какое-то время. Но в целом, девочка полностью выздоровела. Сегодня в ходе аппаратного совещания аким области поручил, чтобы врачи, которые спасли девочку, были представлены к поощрению, - сообщил пресс-секретарь акимата Алматинской области Галымурат Жукел.

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