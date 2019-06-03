Нигматулин: У казахстанско-чешских межпарламентских отношений большие перспективы

Среди перспективных направлений развития партнерства – возобновляемые источники энергии и "зеленые технологии".

3 июня в Мажилисе Председатель Палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в Казахстане Рудолфа Гикла, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Обсужден широкий круг вопросов казахстанско-чешского взаимодействия, в т.ч. между парламентариями.

Отметив, что между двумя странами налажен активный диалог на всех уровнях, динамичное развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, Председатель Мажилиса подчеркнул, что это результат совместной работы, основанной на взаимопонимании Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Чехии Милоша Земана.

В свою очередь посол Чехии также подчеркнул растущую динамику казахстанско-чешского сотрудничества по всем направлениям. Рудолф Гикл, высоко оценив темпы развития нашей страны, подчеркнул, что Казахстан зарекомендовал себя на международной арене как страна с большим потенциалом.

Говоря о межпарламентском взаимодействии как важной составляющей двусторонних связей, Нурлан Нигматулин отметил заинтересованность казахстанских парламентариев в укреплении диалога с чешскими коллегами, в т.ч. по линии профильных комитетов и групп по сотрудничеству, для обмена опытом законотворческой деятельности. По словам Спикера Мажилиса, практический интерес представляет реформирование аграрного и промышленного секторов, системы здравоохранения, образования, изучение механизма развития туристической отрасли.

Кроме того, среди перспективных направлений развития партнерства – возобновляемые источники энергии и "зеленые технологии", площадкой для диверсификации казахстанско-чешского сотрудничества в области инноваций могут стать созданные на базе ЭКСПО-2017 Международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов, а также Международный технопарк АйТи-стартапов.

Нурлан Нигматулин и Рудолф Гикл обсудили также вопросы участия чешских парламентариев в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии "Большая Евразия Диалог. Доверие. Партнерство", которое состоится в Нур-Султане 23-24 сентября т.г.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, совместная работа парламентариев способствует развитию всего спектра казахстанско-чешских отношений.

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