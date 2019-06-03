Из Нур-Султана открыты рейсы в Прагу и Улан-Батор

Полет в Прагу занимает 4,5 часа.

В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев презентовали новые рейсы, направляющиеся в столицы Чехии и Монголии, передает Zakon.kz.

По словам начальника отдела авиационного маркетинга международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Елены Дюгай, данное направление является популярным у казахстанцев, поэтому работа по открытию рейса "Нур-Султан - Прага" была начата давно.

- С прошлого года мы возобновили переговоры по открытию данного направления. Чешское посольство в РК, аэропорт Праги, авиакомпания "Скат" и международный аэропорт Нурсултан Назарбаев приложили максимум усилий для того, чтобы сегодняшний рейс состоялся. Полет выполняется на воздушном судне Боинг-737 и занимает 4,5 часа, - отметила Е.Дюгай.

Пассажир дебютного рейса Разгуль Жумагали признается, что давно ждала открытия этого направления.

- Мои дети учатся в Праге, поэтому я часто летаю, раньше приходилось ждать пересадку в аэропорту Минска 6 часов, да и билеты теперь гораздо дешевле, - сказала она.

Полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Также из столицы Казахстана в эти дни можно будет улететь в Улан-Батор. На торжественной презентации нового направления Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в РК Луасан Баттулга подчеркнул значимость события для двух стран.

- Это историческое событие для нас, на территории Монголии проживает большое количество этнических казахов, поэтому, я думаю, что этот рейс станет своеобразным мостом между Улан-Батором и Нур-Султаном не только для туристов, но и для деловых кругов, - добавил он.

Полеты в столицу Монголии будут выполняться на Боинг-737 и займут 3 часа 20 минут.

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