Казахстанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие более 240 спортсменов из 27 стран мира.

В городе Санкт-Петербурге Российской Федерации завершился чемпионат мира по рукопашному бою, в котором казахстанская сборная завоевала 17 наград, передает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.



В соревнованиях приняли участие более 240 спортсменов из 27 стран мира. Казахстанские спортсмены успешно выступили на чемпионате и вернулись с отличными результатами. В общекомандном зачете казахстанская сборная заняла второе место. В ходе конкурентной и зрелищной борьбы казахстанские спортсмены и спортсменки завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Такой результат является подтверждением тщательной подготовки команды, успешного прохождения отборочных этапов внутри республики, в том числе прошедших в Вооруженных Силах турниров по армейскому рукопашному бою. Следует отметить, что данные показатели существенно выше результатов предыдущих чемпионатов.

Также по результатам соревнований военнослужащий ВС РК майор Е.Тусупханов был признан лучшим судьей на чемпионате. Данные соревнования проходили под эгидой Международной федерации рукопашного боя.

Напомним, что в городе Нур-Султане перед вылетом казахстанских спортсменов на чемпионат мира по рукопашному бою с ними встретился министр обороны - председатель Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя Н.Ермекбаев, где отметил необходимость правильного психологического настроя к поединку и пожелал успехов и побед на предстоящих соревнованиях.

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