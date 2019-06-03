Почему на платной дороге Алматы – Капшагай не предоставляют обещанных скидок

Как объяснили в Дирекции платных автодорог, пока плата итак взимается со значительной скидкой.

Поводом для публикации стал комментарий одного из читателей, который выразил недоумение по поводу взимания платы на платном участке автодороги Алматы – Капшагай, где вместо обещанной скидки при предоплате в 50%, терминал снимает оплату по полной стоимости. За разъяснениями журналист Zakon.kz обратился в филиал "Дирекции платных автомобильных дорог" АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол".

Как объяснил сотрудник Дирекции платных автодорог Алиаскар Мусин, в приказе о введении платности на этом участке четко указан тариф для безналичного и наличного расчета. В первом случае он составляет 100 тенге, а во втором – 200 тенге. Но так как пока дифференцированный тариф не включен, оплата и за наличные, и при безналичном расчете взимается одинаковая – 100 тенге. Когда же система полностью заработает, оплата наличными будет в два раза выше.

- Если вы откроете приказ о введении платности на этих участках, то там есть три графы: оплата предварительная, оплата для местных жителей, оплата наличными. Так вот оплата наличными на Капчагайском участке составляет 200 тенге в один конец. Значит туда и обратно будет 400 тенге. Если же вы осуществляете безналичный расчет, то у вас остается оплата в 100 тенге туда и 100 тенге обратно. И того 200 тенге, – объяснил Алиаскар Мусин.

Он отметил, что когда вводился приказ о дифференцированном тарифе, предполагалось, что оплата за безналичный расчет будет в два раза дешевле, а при наличном расчете цена наоборот увеличивается. То есть идет не скидка в 50%, а наоборот надбавка в 100%.

- Люди немного неправильно понимают и думают, что если раньше владелец машины платил 100 тенге, то теперь будет платить в два раза меньше. Но на самом деле это не так. Если человек использует безналичный расчет, то у него остается ставка, которая утверждена министром. Если же он платит наличными, то ставка увеличивается в два раза. Это сделано по аналогии с автобусами Алматы и Астаны, где для того, чтобы максимально исключить человеческий фактор, пассажир платит карточкой 80-90 тенге, а наличными 160-180 тенге. И все пассажиры быстро купили карточки. Мы тоже предполагаем, что как только введем дифференцированный тариф, люди поймут, что можно платить меньше и будут использовать безналичный расчет, – дополнил Алиаскар Мусин.

По его словам, это делается для того, чтобы люди не теряли время, простаивая в пробке и спокойно проезжали. А сейчас, хотя система уже почти полгода работает, многие подъезжая к терминалу, начинают шарить по своим карманам в поисках мелочи. Если не хватает монет, начинают просить мелочь у пассажиров. В итоге на всю эту процедуру уходит 3-4 минуты, а те водители, что стоят сзади, начинают нервничать и сигналить.

Также Алиаскар Мусин добавил, что полностью запустить эту систему в работу мешает проблема, создавшаяся на Хоргосском участке. Дело в том, что там эту программу запускала другая компания и потому приходится ждать, когда они закончат настройку. По его мнению, на это уйдет еще недели две. Однако они рассчитывают, что все работы уже будут завершены к разгару купального сезона, когда люди поедут массово отдыхать на Капшагайское водохранилище.

Владимир Демидов

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