В Алматы и ряде областей ожидаются сильные дожди и грозы

Так, в Жамбылской области ночью 3, днем 4, 5 июня местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град.

Штормовое предупреждение объявлено 3-4 июня в нескольких регионах республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"

Так, в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской области и прилегающих территориях Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В Северо-Казахстанской области 3 июня ночью местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью 3, днем 4, 5 июня местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Таразе 3-5 июня временами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем 3 июня местами ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 18 м/с.



В Костанайской области ожидаются ветер северо-западный местами 15-20 м/с, ночью и утром местами гроза.

В Костанае 3 июня ожидаются ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью гроза.

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