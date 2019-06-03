Без вести пропавшего мальчика из столицы нашли в Костанайской области

Мать мальчика была лишена родительских прав, она незаконно забрала его.

Полицейский Узункольского района нашел 9-летнего мальчика, который пропал в городе Нур-Султане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

1 июня в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" участковый инспектор Отдела полиции Узункольского района Асылбек Молдагалиев в поселке Речное заметил незнакомую женщину с ребенком. Полицейский стал расспрашивать, к кому она приехала. Женщина путалась в ответах, представилась другим именем. При проверке документов оказалось, что она приехала из Нур-Султана, на мальчика никаких документов представить не смогла.

Капитан полиции по информационным системам проверил данные мальчика и женщины, которая представилась его матерью.

Как оказалось, 9-летний ребенок числился в розыске в столице как без вести пропавший. Мать мальчика была лишена родительских прав и незаконно забрала его.

Полицейские передали ребенка отцу - законному представителю.

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