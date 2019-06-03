Баландин высказался о новой Лиге чемпионов для пловцов

По его мнению, турнир больше характеризуется как шоу, но участвуют в нем только чемпионы.

Фото : НОК РК

Олимпийский чемпион казахстанец Дмитрий Баландин прокомментировал свое выступление на лиге чемпионов для пловцов- турнире Champions Swim Series, передает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК. - Доволен тем, что занял второе место на заключительном этапе Champions Swim Series. Первым стал россиянин Антон Чупков, третьим финишировал Арно Камминг из Нидерландов, а Джош Прено из США показал четвертый результат. На самом деле - очень классный турнир. Мне понравился. Соревнования имеют новый и интересный формат. Конечно, он больше характеризуется как шоу, но участвуют в нем только чемпионы. Поэтому я рад, что наша страна представлена в этом турнире. К тому же, для спортсменов, в частности, и для меня это хороший опыт. Турнир отлично вписывается в подготовительный период как один из его этапов. Данные соревнования помогут в подготовке к чемпионату мира-2019 и в будущем к Олимпиаде в Токио. Рад, что довелось принять участие в CSS. Настрой сохраняется, продолжаем тренироваться и готовиться к важным стартам,- сказал Баландин. На дистанции 200 метров брассом казахстанец Дмитрий Баландин финишировал на втором месте.

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